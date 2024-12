Insgesamt zählte die Gewerkschaft an den neun betroffenen Standorten 98'650 Teilnehmer, davon 47'000 in Wolfsburg, 12'500 in Kassel-Baunatal und jeweils 9000 in Zwickau und Hannover. Im Tarifstreit um Lohnkürzungen, Werkschliessungen und Stellenabbau hatte die IG Metall am Montag zu Warnstreiks an neun der zehn deutschen VW-Standorte aufgerufen.