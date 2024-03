«Jetzt kopflos einfach Arbeitsplätze zu streichen und Kapazitäten runterzufahren – das kann nicht die Lösung sein», hiess es in einer am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Info an die Mitarbeiter der Stahlsparte. Thyssenkrupp Steel brauche jetzt einen klaren Kurs auf einer soliden Grundlage. «Wir brauchen ein Konzept. Keinen Kahlschlag.» Auch der Staat solle sich an einer Lösung beteiligen.