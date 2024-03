Die IG Metall will Gehaltserhöhungen in den Mittelpunkt der nächsten Tarifrunde stellen. «Wir werden keine pauschale Verkürzung der Wochenarbeitszeit fordern», sagte Gewerkschaftschefin Christiane Benner der «Rheinischen Post» (Samstag). Allerdings sollten mehr Arbeitnehmer zwischen mehr Geld und mehr Freizeit wählen können. Schon jetzt hätten sie Anspruch auf freie Tage für Erziehung und Pflege oder wenn sie in Schichten arbeiteten. «Das kann man deutlich ausweiten.»

03.03.2024 14:15