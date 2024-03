Die IG Metall bezeichnete Thyssenkrupp Steel in dem Flugblatt als «ein immens wichtiges Unternehmen in Deutschland». Es gehe nicht nur um die 27 000 Arbeitsplätze und um Zehntausende Arbeitsplätze bei Zulieferern und Tochtergesellschaften. «Es geht vielmehr um die Existenz der Stahlindustrie in Deutschland - und damit um eine der Schlüsselindustrien im Land, die eine enorme strategische Bedeutung für den Standort Deutschland hat.» Daher sei die Politik gefordert. «Wir sind der Meinung: Der Staat muss sich an der Lösungsfindung beteiligen. Er darf nicht nur als Zaungast am Rande stehen und zuschauen.»/tob/DP/jha