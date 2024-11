Rund 10.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz haben am Standort in Sindelfingen am Montag laut Gewerkschaft an einem Warnstreik teilgenommen. Sie hätten um 8.30 Uhr die Arbeit niedergelegt und sich zu einer Kundgebung versammelt, teilte die IG Metall Stuttgart mit. Zudem seien die Beschäftigten der Nachtschicht am Montagabend zum Streik aufgerufen.