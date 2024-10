Die IG Metall droht in der deutschen Metall- und Elektroindustrie mit schnellen Warnstreiks ab dem kommenden Dienstag (29. Oktober). «Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben haben das hohe Bedürfnis, den Arbeitgebern den Ernst der Lage zu demonstrieren. Warnstreiks in den Betrieben sind jetzt nötig, damit sich am Verhandlungstisch etwas deutlich und schnell bewegt», sagt die Tarif-Vorständin Nadine Boguslawski der Deutschen Presse-Agentur. «Niemand will, dass die Tarifrunde zur Hängepartie wird.»