Die IG Metall will sich gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch in Hildesheim wehren. «Wir lassen uns das nicht gefallen», sagte Karoline Kleinschmidt, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim, der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft bereite schon Aktionen vor, um gegen die Pläne zu protestieren. Am Montag soll es in Hildesheim eine Betriebsversammlung geben.