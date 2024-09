IG Metall: Zwei Sitze wären «legitim»

Da Land und Bund zwei Milliarden Euro an Steuergeldern in die grüne Transformation bei Thyssenkrupp investierten, sei ein solcher Schritt legitim und nachvollziehbar. «Umso mehr, da auch der neue Mitgesellschafter Daniel Kretinsky für seine Beteiligung in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrags zwei Aufsichtsratssitze erhalten habe», hiess es weiter. Mit den zwei Milliarden Euro fördert der Staat den Bau einer Anlage für eine klimaschonendere Herstellung von Stahl.