Der VW-Betriebsrat reagierte zurückhaltend auf den Vorstoss. «Zu konkreten Kompromisslinien und möglichen Lösungsansätzen können wir uns derzeit noch gar nicht äussern», sagte ein Sprecher. «Zunächst einmal muss das Unternehmen Farbe bekennen.» Bisher gebe es nur Ankündigungen, aber noch keine korrekten Kündigungen von Vereinbarungen. Details habe es auch auf der Betriebsversammlung am Mittwoch nicht gegeben. «Generell gilt allerdings: Wenn es in den anstehenden Verhandlungen so weit ist, müssen alle kreativen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden und gehören dann besprochen.»