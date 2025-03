Generell sei die Lage in der Industrie sehr angespannt. «Und wenn sich nicht schnell politisch was tut, gibt es auch wenig Aussicht auf Licht am Ende des Tunnels», sagte Resch. Bei ihr landeten tagtäglich Informationen von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die mit Sparmassnahmen konfrontiert seien. Zuletzt hatten etwa die Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz oder Porsche angekündigt, sparen zu wollen. Zulieferer wie Bosch und ZF wollen in den nächsten Jahren Tausende Stellen abbauen.