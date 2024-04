Die in der IG Metall organisierten Betriebsräte beim Autobauer Tesla in Grünheide wollen sich gegen einen Personalabbau stellen. «Wie bei allen Kolleginnen und Kollegen weltweit geht auch bei uns im Werk die Angst um», hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung der Gewerkschafter im Tesla-Betriebsrat. Sie forderten das Management auf, den angekündigten Stellenabbau zu stoppen. Vielmehr sollten Beschäftigte in Bereiche mit Personalmangel versetzt oder weiterqualifiziert werden.« Den weiteren Hochlauf der Produktion und den Ausbau des Werks schaffen wir nur gemeinsam.» Die IG Metaller forderten das Management auf, die Belegschaft über seine Pläne zu informieren.