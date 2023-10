Die Schweizer Börse SIX hat die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft für den 6. November beschlossen. Dagegen hatte das Unternehmen aber Rekurs eingereicht. In der Zwischenzeit werden die Papiere wieder an der Börse gehandelt. Die SIX begründete den Dekotierungsentscheid damit, dass die Zahlungsfähigkeit ernsthaft in Frage gestellt sei und eine Verbesserung unwahrscheinlich erscheine.