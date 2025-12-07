Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vereint 57 Staaten von Europa bis nach Nordamerika. Alle Entscheide müssen im Konsens gefällt werden, jedes Mitglied hat ein Vetorecht. Finnland hat bis Ende Jahr den Vorsitz der Organisation. Ab dem 1. Januar übernimmt die Schweiz für ein Jahr diesen Posten. Festgefahren ist die OSZE derzeit bei der Verabschiedung eines Budgets sowie bei der Festlegung des Vorsitzes für das Jahr 2027.