Der rund 1200 Quadratmeter grosse Decathlon-Bereich entstehe innerhalb eines 25'000 Quadratmeter grossen Ikea-Hauses und erhalte einen eigenen Eingang. Es handle sich um die erste Kooperation dieser Art zwischen den beiden internationalen Ketten und zugleich um das erste Mal, dass der grösste Ikea-Franchisenehmer eine andere globale Marke in ein klassisches Einrichtungshaus integriere, erklärte Ingka-Manager Javier Quinones.