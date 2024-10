Besonders gefragt waren dabei Planungsservices «für komplexe Einrichtungsservices», wie es in der Mitteilung heisst. Nicht zuletzt mit solchen Services will sich Ikea von zunehmenden Onlinekonkurrenz abheben. «Manche Konkurrenten, vor allem Onlinehändler, sind sehr disruptiv», sagte sie und spielte damit auf chinesische Billig-Händler wie Temu an. Obowohl diese sehr aggressiv den Markt bespielten, sehe Ikea derzeit allerdings noch keinen Rückgang, etwa bei Dekorationsartikeln, so Bisset.