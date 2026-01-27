Die Möbelhauskette Ikea will effizienter werden und erwägt den Abbau von bis zu 60 Stellen in der Unternehmenszentrale in Spreitenbach. Das Unternehmen habe einen Konsultationsprozess bei den betroffenen Mitarbeitenden über die möglichen Anpassungen gestartet, welche auch einen Personalabbau enthalten könnten, teilte das Möbelhaus am Dienstagabend mit.