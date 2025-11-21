Der Haushalt des IKRK für 2026 lege den Schwerpunkt auf die Sicherung seiner Präsenz in den kritischsten Konfliktgebieten, darunter Sudan, Israel und die besetzten Gebiete, Ukraine und Demokratische Republik Kongo. Das vergangene Jahr habe erneut gezeigt, «wie wichtig die Rolle des IKRK als neutraler Vermittler in diesen Konflikten ist, wie einzigartig seine Fähigkeit ist, Zivilisten an der Front zu erreichen, und wie wichtig es ist, die Achtung des humanitären Völkerrechts weiterhin zu fördern».