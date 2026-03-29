Spoljaric verlangte grundsätzlich, dass Staats- und Regierungschefs die Prinzipien, die sie im eigenen Land hochhalten, auch auf andere übertragen. «Doppelmoral und Doppelstandards schaden der eigenen Sicherheit», sagte sie. Ein Rechtsbruch sei ein Rechtsbruch, egal von wem er begangen werde. «Ein Menschenleben ist überall gleich viel wert, ein Kind muss überall geschützt werden», sagte die IKRK-Präsidentin. Dieser Grundgedanke, der auch in der Schweizer Verfassung verankert sei, müsse gelebt werden.