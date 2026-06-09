Flugzeuge, Drohnen, militärisches Gerät - die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung am Rande des Flughafen Berlin-Brandenburg ist eine Messe der besonders grossen Ausstellungsstücke. Alle zwei Jahre findet die ILA in Berlin statt - und wie schon in den Vorjahren kommt auch dieses Jahr der Kanzler am Eröffnungstag vorbei. In Friedrich Merz (CDU) ist es dieses Mal sogar ein Pilot, sein Interesse an der Luftfahrt ist bekannt. Schon im Dezember hatte er angekündigt, dass er die ILA selbst eröffnen will.