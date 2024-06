Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Gelände des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld eröffnet. «Die Bundesregierung hat grösstes Interesse an einer starken Luft- und Raumfahrtbranche in Deutschland und Europa», sagte der Kanzler nach einem knapp zweistündigen Rundgang über die Messe. «Ihre Innovationen und Erfindungen begeistern nicht nur das Publikum hier auf der ILA.»