Das Luftfahrtunternehmen ERC System will mit einer Transportdrohne drei Jahre früher als geplant in die Serienproduktion einsteigen: Auf der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Berlin stellt das in Ottobrunn bei München ansässige Unternehmen einen sowohl für militärische als auch zivile Zwecke nutzbaren unbemannten Flieger vor: «Victor ist eine Dual-Use-Schwerlastdrohne mit Hybridantrieb, die 250 Kilogramm tragen und 300 Kilometer weit fliegen kann», sagte Vertriebschef Maximilian Oligschläger. «Der erste Victor-Prototyp soll in diesem Jahr abheben, den Start der Serienproduktion planen wir für 2028.»