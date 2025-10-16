Der Baumeisterverband (SBV) lege einen neuen Landesmantelvertrag (LMV) mit «massiven Verschlechterungen» vor, hiess es bei den Gewerkschaften. Gehe es nach dem SBV, sollten die Bauarbeiter künftig noch längere Arbeitstage haben - bei weniger Lohn: «bis 50 Stunden pro Woche, mehr als doppelt so viele Überstunden zu tieferer Entschädigung, Arbeit auf Abruf und Streichung des generellen Lohnzuschlags von 25 Prozent für Samstagsarbeit».