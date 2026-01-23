Die Blockchainforschung ist damit Teil der Standortförderung des Kantons, der sich gerne als Crypto Valley bezeichnet. Insgesamt will der Kanton Zug die Blockchainforschung in den nächsten fünf Jahren mit knapp 40 Millionen Franken unterstützen. Darin eingebunden ist auch die Hochschule Luzern, die als Fachhochschule im Gegensatz zum neuen universitären Institut angewandte Forschung betreibt.