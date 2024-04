Moretti hätte am 3. März von den Stimmberechtigten turnusgemäss für zwei Jahre zum Landammann gewählt werden sollen, eine Wahl, die durch seine Nichtbestätigung als Regierungsrat nicht zustande kam. Auf das Amt des Regierungspräsidenten verzichtet er nun. Er tritt am 21. April nur noch als Regierungskandidat an. Regierungspräsident werden dürfte Sozialdirektor Christian Arnold (SVP).