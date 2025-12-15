Das sagen die Parteien

Zwar stellten sich FDP und SVP am Schluss auch hinter den Antrag der Fiko, den Steuerfuss um 3 Prozentpunkte zu senken. Zufrieden gaben sie sich aber nicht: Die nächste Steuersenkung soll schon in zwei Jahren folgen, kündigten sie an. Die Ratslinke lehnte die Steuersenkung ab. Diese sei ein «Frontalangriff auf die Robustheit des Kantons», sagte Tobias Langenegger (SP, Zürich). Kurzfristige Vorteile seien oft langfristige Fehler, fasste Markus Schaaf (EVP, Zell) zusammen. Mit 116 zu 57 Stimmen segnete der Rat das Budget 2026 schliesslich ab.