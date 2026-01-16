897 Kontrollen durch Kantonspolizei

Je nach Einstufung eines Gebäudes würden alle zwei, fünf oder zehn Jahre Kontrollen durchgeführt. Wie oft ein Gebäude auf den Brandschutz überprüft werde, komme auf die Nutzung an. Beispielsweise Spitäler und Altersheime würden alle fünf Jahre kontrolliert. Lokale, in denen «gefährliche Substanzen» gelagert werden, würden alle zwei Jahre auf Brandschutzvorrichtungen überprüft. Wohnhäuser kontrolliere man im Tessin bisher alle zehn Jahre.