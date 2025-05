Der Rückbau der rund 140 Kilometer Stromleitungen wird in drei Teilprojekte unterteilt. Der erste Abschnitt verläuft von Airolo nach Lavorgo in der Leventina, der zweite erstreckt sich im Maggiatal und der dritte beginnt in Lavorgo und endet in Magadino in der Magadinoebene. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Projekt auf eine Milliarde Franken, wie die Verantwortlichen mitteilten. Die Umsetzung dauere rund 30 Jahre.