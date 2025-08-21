Die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland erreichte einen Höchststand: Zum Stichtag der Auswertung am 1. Januar 2025 waren nach KBA-Zahlen hierzulande 49,3 Millionen Pkw zugelassen und damit so viele wie nie zuvor.
Grosse regionale Unterschiede
Die höchste Pkw-Dichte machten die Statistiker im Saarland mit 646 aus. Es folgen Rheinland-Pfalz (641) und Bayern (635). Am wenigsten Autos je 1000 Einwohner gab es Anfang dieses Jahres in den Stadtstaaten Berlin (334), Bremen (427) und Hamburg (435).
Im Vergleich zum Vorjahr gab es in fast Bundesländern einen Anstieg. In Bayern blieb die Pkw-Dichte unverändert. Einen Rückgang verzeichneten die Statistiker in allen drei Stadtstaaten sowie in Hessen, wo die überdurchschnittliche Pkw-Dichte leicht von 623 auf 622 zurückging./ben/DP/jha
(AWP)