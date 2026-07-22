Die Liebe zum Auto ist ungebrochen: Noch nie waren in Deutschland so viele Pkw zugelassen wie zum Beginn des laufenden Jahres. Ihre Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 200.000 auf 49,5 Millionen Stück. Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes eine Rekord-Fahrzeugdichte von 593 Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das waren noch einmal drei Autos mehr als ein Jahr zuvor.