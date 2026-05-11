Warum jemand im Ausland lebt, wurde nicht untersucht. «Ein Ländervergleich in der Altersstruktur für 2025 zeigt aber, dass beispielsweise in Österreich mehr jüngere Altersgruppen, in Spanien hingegen eher höhere Altersgruppen vertreten waren», teilte das Amt mit. In Österreich gehörten rund 13,3 Prozent der Deutschen zur Altersgruppe der 65-Jährigen oder Älteren, in Spanien sei der Anteil mit 26,8 Prozent doppelt so hoch gewesen.