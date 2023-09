Aktuell nutzten rund 13 Millionen Haushalte (32 Prozent) mindestens eine entsprechende Technologie - das seien drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zudem planten rund sieben Prozent eine Anschaffung in diesem Jahr. Am häufigsten genutzt würden Fotovoltaikanlagen (12 Prozent), Wärmepumpen und Solarthermieanlagen (jeweils 10 Prozent). Ein Elektroauto sei in sechs Prozent der Haushalte vorhanden. Vier von zehn Haushalten, in denen solche Technologien vorhanden seien, gehörten zu den einkommensstarken. Bei den einkommensschwächeren verfüge nur jeder vierte Haushalt über diese Energiewendetechnologien.