Gemeint ist, dass beispielsweise ein E-Mail mit gefälschtem Absender des Firmenchefs an die Finanzabteilung gesendet und eine dringende Zahlung in Auftrag gegeben wird. Diese geht dann an die Betrüger. Leicht rückläufig sind die Meldungen zu Ransomware-Vorfällen, also Erpressung mithilfe von Software.