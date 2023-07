Die Schweizer Holzernte stieg 2022 insgesamt um 4 Prozent auf 5,2 Millionen Kubikmeter an, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Am stärksten war das Plus in den Alpen und Voralpen mit je 8 Prozent. Die Regionen Mittelland, Jura und Südalpen verzeichneten dagegen nur leichte Anstiege.