Der Gemüsebau floriert

Mit einem Plus von 5 Prozent auf 13'400 Hektare hat die Anbaufläche für Gemüsebau gemäss Mitteilung zugenommen - besonders stark in den Kantonen Aargau, Bern und Zürich. Zugenommen hat auch die Anbaufläche für Getreide, nämlich um 2 Prozent auf 139'000 Hektare. Besonders stark war die Zunahme der Anbauflächen für Dinkel und Roggen, während diejenige für Weizen stagnierte und weniger Gerste angebaut wurde.