Der Gesamterfolg stieg 2025 auf 74,1 Millionen nach 59,5 Millionen im Vorjahr - bei einer Performance von plus 11,74 Prozent, wie der Fonds am Donnerstag mitteilte. Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich um 7 Prozent auf 1,88 Milliarden. Die Anlagerendite lag bei 5,92 Prozent nach 5,88 Prozent im Vorjahr.
Die Nettomietzinseinnahmen nahmen um 2,3 Prozent auf 69,9 Millionen zu. Der Nettoertrag stieg auf 44,2 Millionen nach 38,6 Millionen Franken.
Im Berichtsjahr investierte der Fonds 84,5 Millionen in Neubauprojekte und Bestandsliegenschaften. Gleichzeitig wurde das Portfolio um 39,3 Millionen aufgewertet.
Emissionsvolumen rund 80 Millionen Franken
Der Fokus des Fonds liegt den Angaben zufolge weiterhin auf der Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios, laufenden Neubauprojekten sowie selektiven Akquisitionen in wirtschaftlich stabilen Regionen.
Für Mai ist eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der weiteren Portfolioentwicklung geplant. Vorgesehen ist die Ausgabe von maximal 400'000 neuen Anteilen im Bezugsverhältnis von 1 zu 16.
Damit beläuft sich das angepeilte Emissionsvolumen auf rund 80 Millionen Franken. Der Bezugsrechtshandel läuft vom 7. bis 18. Mai.
ys/ls
(AWP)