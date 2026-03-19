Der Gesamterfolg stieg 2025 auf 74,1 Millionen nach 59,5 Millionen im Vorjahr - bei einer Performance von plus 11,74 Prozent, wie der Fonds am Donnerstag mitteilte. Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich um 7 Prozent auf 1,88 Milliarden. Die Anlagerendite lag bei 5,92 Prozent nach 5,88 Prozent im Vorjahr.