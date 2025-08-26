Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken. Dazu beigetragen haben den Angaben zufolge Bauprojekte sowie der Erwerb von zwei Liegenschaften in Granges-Paccot (FR). Dort wurde ein langfristiger Mietvertrag mit Michelin Suisse abgeschlossen. Bei einem weiteren Objekt ist eine Umnutzung mit bis zu 70 Wohnungen geplant. Veräussert wurde derweil eine Liegenschaft in Interlaken.