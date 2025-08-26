Der Nettoertrag lag bei 22,6 Millionen Franken (Vorjahr: 22,3 Mio), wie der Fonds am Dienstag mitteilte. Die Mietzinseinnahmen stiegen dabei um 1,1 Prozent auf 34,4 Millionen Franken. Die Leerstandsquote sank auf 5,0 von 5,3 Prozent.
Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken. Dazu beigetragen haben den Angaben zufolge Bauprojekte sowie der Erwerb von zwei Liegenschaften in Granges-Paccot (FR). Dort wurde ein langfristiger Mietvertrag mit Michelin Suisse abgeschlossen. Bei einem weiteren Objekt ist eine Umnutzung mit bis zu 70 Wohnungen geplant. Veräussert wurde derweil eine Liegenschaft in Interlaken.
Im Mai platzierte Immo Helvetic im Rahmen einer Kapitalerhöhung 400'000 neue Anteile, wodurch dem Fonds 78 Millionen Franken zuflossen. Die Fremdfinanzierungsquote sank dadurch auf 25,7 von 27,2 Prozent. Die Wertentwicklung des Fonds im ersten Halbjahr belief sich auf 5,0 Prozent, der Nettoinventarwert je Anteil stieg auf 188 von 184 Franken.
jl/ra
(AWP)