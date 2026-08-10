Im Mai platzierte Immo Helvetic im Rahmen einer Kapitalerhöhung 400'000 neue Anteile, wodurch dem Fonds 80 Millionen Franken zuflossen. Die Fremdfinanzierungsquote sank dadurch auf 24,1 von 25,7 Prozent. Die Wertentwicklung des Fonds belief sich im ersten Halbjahr auf 4,3 Prozent, der Nettoinventarwert je Anteil stieg von 188 von 192,50 Franken.