Der Nettoertrag lag bei 23,9 Millionen Franken (Vorjahr: 22,6 Mio), wie der Fonds am Montag mitteilte. Die Mietzinseinnahmen stiegen dabei um 4,8 Prozent auf 36,0 Millionen Franken. Die Leerstandsquote sank auf 4,3 von 5,0 Prozent.
Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 1,90 Milliarden Franken. Dazu beigetragen haben den Angaben zufolge die laufenden Neubauprojekte. Transaktionen seien in der Berichtsperiode derweil nicht durchgeführt worden.
Im Mai platzierte Immo Helvetic im Rahmen einer Kapitalerhöhung 400'000 neue Anteile, wodurch dem Fonds 80 Millionen Franken zuflossen. Die Fremdfinanzierungsquote sank dadurch auf 24,1 von 25,7 Prozent. Die Wertentwicklung des Fonds belief sich im ersten Halbjahr auf 4,3 Prozent, der Nettoinventarwert je Anteil stieg von 188 von 192,50 Franken.
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(AWP)