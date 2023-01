Was zeichnet diesen Widerstand aus?

Niemand möchte, dass in seiner Umgebung höher oder mit kleineren Grenzabständen gebaut wird. So werden Verdichtungsbemühungen in den Bau- und Zonenordnungen oftmals schon in den Anfängen gebremst. Und auch wenn eine Verdichtung möglich ist, werden entsprechende Baubewilligungsverfahren, welche eine höhere Ausnutzung der Parzelle anstreben, manchmal willkürlich durch Nachbarn und Nachbarinnen blockiert und verzögert. Ebenfalls Schwierigkeiten bei der Verdichtung bereiten Sondergesetze wie beispielsweise der Lärm- und Ortsschutz. In der Stadt Zürich sind aufgrund der Lärmvorschriften diverse Bauvorhaben blockiert.