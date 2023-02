Hauspreise befinden sich weltweit im Rückwärtsgang

Die Hauspreise in Grossbritannien sind im Januar den fünften Monat in Folge gesunken, wie Daten der Nationwide Building Society am Mittwoch zeigten. Dies ist der längste Rückgang seit der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt. Banken vergaben im Dezember so wenige Hypotheken wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr, zeigen Zahlen der Bank of England.