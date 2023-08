Klare Abwertungen

Weiterhin bemerkbar macht sich derweil die Zinswende. So musste SF Urban klare marktbedingte Abwertungen hinnehmen, wie es heisst. Der Marktwert der Renditeliegenschaften betrug zum Ende des ersten Halbjahres 754,4 Millionen Franken (Ende 2022 754,5 Mio). Das Neubewertungsergebnis lag bei -8,0 Millionen bzw. -1,1 Prozent gegenüber Ende 2022. In der Vorjahresperiode waren noch ein Plus 15,1 Millionen an Neubewertungen angefallen.