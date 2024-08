Leerstand soll tief bleiben

In der zweiten Jahreshälfte 2024 will das Management das Engagement auf Akquisitionen von Liegenschaften für die Promotionsentwicklung und Initiierung neuer Bauprojekte in der Stadt Zürich verstärken, wie es heisst. Damit solle die Ertragsbasis für die kommenden Jahren nachhaltig gesichert werden. Zudem sollen Liegenschaften im direkten Umfeld der Bestandesliegenschaften gekauft werden. Verkäufe spezifischer Liegenschaften, die nicht zur definierten Portfoliostrategie passen, würden ausserdem geprüft.