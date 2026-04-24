Wie angekündigt ist die Ausgabe von maximal 300'000 neuen Anteilen im Bezugsverhältnis von 1 zu 9 vorgesehen. Der Bezugspreis je Anteil wurde auf 126 Franken netto festgelegt.
Damit beläuft sich das angepeilte Emissionsvolumen auf knapp 38 Millionen Franken. Der Handel mit den 2,7 Millionen Bezugsrechten läuft vom 7. bis 18. Mai, die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 29. Mai.
Der Emissionserlös soll für die Rückführung bestehender Fremdmittel sowie zur Finanzierung zweier Neubauprojekte verwendet werden.
cf/ls
(AWP)