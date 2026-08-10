Die Mietzinseinnahmen kletterten laut einer Mitteilung vom Montagabend um 5,2 Prozent auf 8,46 Millionen Franken. Gleichzeitig sank die Leerstandsquote von 5,3 auf 3,9 Prozent.
Das Gesamtfondsvermögen kletterte um 2,9 Prozent auf 465,9 Millionen Franken. Dazu beigetragen haben den Angaben zufolge die laufenden Neubauprojekte. Transaktionen seien in der Berichtsperiode derweil nicht durchgeführt worden.
Im Mai platzierte der Fonds im Rahmen einer Kapitalerhöhung 300'000 neue Anteile, wodurch dem Fonds knapp 38 Millionen Franken zuflossen. Die Fremdfinanzierungsquote sank dadurch auf 18,2 von 20,6 Prozent.
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(AWP)