Im ersten Halbjahr erwirtschaftete La Foncière einen Betriebsgewinn von 19,8 Millionen Franken, was einem Plus von 2,5 Prozent entspricht, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Unter dem Strich legte der Gewinn wegen deutlich tiefer ausgefallener nicht realisierter Kapitalverluste um fast ein Viertel auf 17,1 Millionen Franken zu.