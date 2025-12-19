Ende September umfasste der Liegenschaftenbestand von La Foncière einen Verkehrswert von 2,16 Milliarden Franken, ein Plus von 7,1 Prozent. Der Nettoinventarwert je Anteil rückte derweil innert Jahresfrist um 3,8 Prozent auf 111,14 Franken vor, während den Anteilseignern eine Dividende von 2,65 Franken je Titel ausbezahlt werden soll.