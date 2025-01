Die Fondsleitung des an der SIX kotierten Immobilienfonds Schroder Immoplus zieht eine Kapitalerhöhung in Erwägung. Diese soll laut einer Medienmitteilung von Schroder Investment Management (Switzerland) vom Mittwoch ein Volumen von rund 165 Millionen Franken haben und im ersten Quartal 2025 über die Bühne gehen.