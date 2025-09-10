Bei der ersten der beiden neu gekauften Liegenschaften handelt es sich um ein Wohnhaus mit 59 Wohnungen, drei Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie einer Tiefgarage, wie der Fondsleiter Realstone SA am Mittwoch mitteilte. Das zweite Gebäude, dessen Strategie eine Nutzung als Aparthotel vorsieht, soll etwa fünfzig Wohnungen unterschiedlicher Grösse umfassen.
Die Kapitalerhöhung um 170 Millionen Franken sei für den Oktober 2025 vorgesehen, wobei die neuen Anteile im November 2025 freigegeben würden, heisst es weiter. Die Termine für die Zeichnungsfrist sowie die detaillierten Bedingungen der Kapitalerhöhung würden zusammen mit dem Jahresbericht des Fonds am 30. September 2025 bekannt gegeben.
tp/
(AWP)