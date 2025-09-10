Bei der ersten der beiden neu gekauften Liegenschaften handelt es sich um ein Wohnhaus mit 59 Wohnungen, drei Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie einer Tiefgarage, wie der Fondsleiter Realstone SA am Mittwoch mitteilte. Das zweite Gebäude, dessen Strategie eine Nutzung als Aparthotel vorsieht, soll etwa fünfzig Wohnungen unterschiedlicher Grösse umfassen.