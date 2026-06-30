Streetbox Real Estate konzentriert sich auf Immobilien für Schweizer KMU, Gewerbebetriebe und lokale Unternehmen. Bei den Entwicklungsprojekten werde der Standort Moudon VD «in Kürze» in Betrieb genommen, beim Projekt Colombier NE seien im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens mehrere entscheidende Meilensteine erreicht worden, heisst es in der Mitteilung.