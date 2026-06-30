Die Gesamtertrag erhöhte sich vergangenes Jahr auf 13,3 Millionen Franken von 12,8 Millionen im Jahr davor, wie die Fondsverwalterin Procimmo am Dienstag mitteilte. Der Aufwand lag derweil bei 6,4 Millionen Franken im Vergleich zu 6,0 Millionen im Vorjahr.
Die Mietzinseinnahmen seien dank der Stabilisierung der neuen Standorte wie auch dank einer Verbesserung des Vermietungsstandards deutlich gestiegen, heisst es in der Mitteilung. Die Leerstandsquote liegt laut den Angaben mit 2,1 Prozent auf «historisch tiefem Niveau».
Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich per Ende März 2026 auf 402,83 Franken je Aktie gegenüber 380,01 Franken ein Jahr davor. Die Anlagerendite verbesserte sich leicht auf 10,48 Prozent von 10,41 Prozent.
Streetbox Real Estate konzentriert sich auf Immobilien für Schweizer KMU, Gewerbebetriebe und lokale Unternehmen. Bei den Entwicklungsprojekten werde der Standort Moudon VD «in Kürze» in Betrieb genommen, beim Projekt Colombier NE seien im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens mehrere entscheidende Meilensteine erreicht worden, heisst es in der Mitteilung.
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(AWP)