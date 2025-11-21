Aus dem realisierten Erfolg schüttet der Fonds kommende Woche insgesamt 58,3 Millionen Franken respektive 2,70 Franken pro Anteil an die Anleger aus. Die Ausschüttungsrendite betrage 2,03 Prozent auf Basis des Börsenkurses und 2,31 Prozent zum NAV. Der Total Return wird mit 14,8 Prozent angegeben. Die in der Schweiz kotierten Immobilienfonds hätten im gleichen Zeitraum eine Performance von 12,7 Prozent erzielt, hiess es.