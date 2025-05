Beeinträchtigt wurde das Ergebnis dagegen durch den Ausfall eines langjährigen, grösseren Mieters an der Löwenstrasse in Zürich. Die Flächen hätten nun per Oktober 2025 wieder vermietet werden können. Eine Belastung der Erfolgsrechnung für den Ausfall bis Ende September sei weitgehend für den kurzzeitigen Anstieg der Mietzinsausfallrate auf 3,8 Prozent verantwortlich.